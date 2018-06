Michele Filippi è il nuovo allenatore dell'Olbia

OLBIA. La Società comunica di aver affidato a Michele Filippi la guida tecnica della prima squadra dell'Olbia. Nato a Cagliari il 2 ottobre 1980, Filippi si è laureato nella facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari conseguendo in seguito una doppia specializzazione in Ortopedia e Medicina dello Sport. La sua carriera di tecnico comincia alla Frassinetti, dove nel triennio 2012-15 conquista il salto di categoria in Promozione, la Coppa Italia Regionale e la Supercoppa Regionale. Per la stagione sportiva 2015/16 il Cagliari gli affida la guida tecnica della squadra Under 17 Lega Pro.







A partire dalla stagione 2016/17 Filippi ha invece ricoperto il ruolo di allenatore in seconda dell’Olbia, conseguendo, nel febbraio 2017, l’abilitazione come Allenatore Professionista UEFA A. Al nuovo mister dei bianchi vanno dunque i migliori auguri e un caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura.

