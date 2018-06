Rispunta il progetto Olbia-Arzachena-Palau, Fasolino: "Il solito tempismo in vista delle elezioni"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Dopo oltre quattro anni di silenzi è sorprendente il tempismo con il quale la Regione mostri tutto il suo interesse per l’infrastrutturazione di questo territorio, l’avvicinarsi delle elezioni ha la capacità di mettere in fermento la macchina regionale che rispolvera progetti dimenticati e fa ripartire miracolosamente le procedure per la nuova strada Olbia - Arzachena – Palau. E’ quanto dichiarato dal consigliere regionale Giuseppe Fasolino in merito alla notizia che la Regione ha reinserito nella sua agenda la realizzazione del progetto per la strada di collegamento Olbia - Arzachena – Palau.«Una opera - spiega Fasolino – che è più di una necessità per questo territorio, un progetto che per troppi anni ha raccolto la polvere dei palazzi cagliaritani e che invece sarebbe in grado di raccordare con la dovuta dignità realtà dinamiche che da troppi anni risentono di tale gap infrastrutturale. Bene hanno fatto i consigli comunali di Olbia, Arzachena e Palau a non mollare la presa, ora però serve realmente la volontà politica di proseguire da parte della Regione senza trincerarsi dietro ulteriori fantomatici intoppi e rinvii».«Non sia più disposti – incalza Fasolino – ad accettare prese in giro a scopo propagandistico, a farci abbindolare dalla ripartenza degli iter procedurali per poi subire ulteriori stop e cambi di direzione, basta stare al gioco della carota e del bastone, se la Regione crede realmente nel progetto individui tempi certi e modalità di realizzazione.Siamo stufi – conclude Fasolino di assistere ad una lunga soap opera, dove ogni tanto, guarda caso a ridosso delle elezioni, viene inserito qualche colpo di scena per poi ritornare alla solita trama piatta. La regione dimostri ora quanto realmente crede in quest’opera.