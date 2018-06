Un 22enne a Luras ferito da colpo d'arma da fuoco, trasportato d'urgenza in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Codice rosso. Un giovane 22 anni ferito da un colpo dìarma da fuoco a Luras. In volo l’elicottero del 118 che stamane lo ha trasportato in ospedale a Sassari. E’ l’epilogo della scomparsa di ieri di un ragazzo di Luras, 22enne, che aveva fatto perdere le sue tracce. In azione i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania e della stazione di Luras. Il ragazzo è stato ritrovato stamattina nelle campagne del paese e trasportato in ospedale d’urgenza. Non sono ancora chiare le cause di un episodio che si configura come un vero e proprio giallo che ora gli inquirenti stanno cercando di sbrogliare.