Loiri, collaboratrice domestica ruba 9mila euro e gioielli nelle case dove lavorava: denunciata

Il 14 giugno 2018, a Loiri Porto San Paolo (SS), al termine di accertamenti scaturiti da denunce/querele presentate da tre signore che vivono in quella località Enas, i Carabinieri della locale Stazione hanno depositato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania un rapporto relativo alla denuncia in stato libertà di una 38enne B. D., collaboratrice domestica, che da qualche mese lavorava saltuariamente alle dipendenze delle tre denuncianti. L’accusa è grave. Dall’abitazione di una delle querelanti si è impossessata della carta bancomat e con vari prelievi ha sottratto una somma in contanti che complessivamente ammonta a 9.000 euro. Dalle abitazioni delle altre due signore, B. D. ha invece rubato vari monili in oro che successivamente ha venduto a un compro oro di Olbia. I reati contestati sono quelli di furto in abitazione continuato aggravato e appropriazione indebita, nonché indebito utilizzo di carte di credito.