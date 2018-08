Incendio discarica di Spiritu Santu, situazione in miglioramento: si procede alla bonifica dell'area

OLBIA. Il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, informa la popolazione in merito all’incendio che ha interessato il sito di stoccaggio dei rifiuti alle porte di Olbia : «La situazione rispetto all’incendio presso la discarica di Spiritu Santu sta migliorando. I mezzi aerei non sono più operativi e si sta proseguendo ad effettuare la bonifica dell’area. Continua l’azione della Polizia Locale e della protezione Civile. La qualità dell’aria sta via via migliorando e non è pertanto necessario tenere le finestre chiuse. Continueremo ad aggiornare i nostri concittadini».





Nell'incendio di eiri il corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha predisposto l'utilizzo di due elicotteri antincendio, il superpuma e tre canadair. La regione ha attivato tutte le strutture a supporto delle operazioni dei Vigili del fucoo. Sono rimaste operative anche le squadre del corpo forestale della stazione di Olbia e quelle di Forestas.



