Golfo Aranci, il 7 agosto commemorazione vittime incendio del 1993 a Sos Aranzos

Un rogo che seminò terrore e distruzione e che non diede scampo a tre turisti in vacanza in Località Sos Aranzos: il giovane di Bari, Francesco Benedetto ed i coniugi romani, Bruno Bei e Magda Malfetti. Un tragico evento impresso nella memoria, una data che gli abitanti della zona, l’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci e il Consorzio Sos Aranzos non intendono in alcun modo dimenticare.La funzione Religiosa sarà celebrata davanti al cippo commemorativo fatto erigere in ricordo delle vittime e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, Autorità Militari e Civili e di tutti coloro che hanno ancora vivo il ricordo di quella drammatica giornata.