© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incidente stanotte nella rotatoria che da Porto Rotondo arriva a Golfo Aranci. Il conducente dell'auto, una lancia Y, in seguito al tamponamento con un'altra auto ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto in azione i vigili del fuoco di Olbia, le forze dell'ordine e gli operatori del 118 per i primi soccorsi che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso cittadino.