Primo volo notturno dell'elisoccorso: 90enne trasferita d'urgenza da La Maddalena a Olbia

OLBIA. Primo intervento notturno dell’elisoccorso, a La Maddalena. Una donna di 90 anni, cardiopatica e con pacemaker, è stata trasferita d’urgenza dal Pronto Soccorso del Paolo Merlo al Giovanni Paolo II per un infarto acuto. L’elisoccorso, mobilitato alle 5, ha impiegato dieci minuti per raggiungere La Maddalena e sei minuti per accompagnare la paziente a Olbia. Già mercoledì notte il mezzo dell’elisoccorso aveva effettuato un volo notturno di prova.







"Per noi è fondamentale garantire rapidità e qualità di intervento ai cittadini maddalenini” ha commentato l'assessore della Sanità, Luigi Arru, "e per questo abbiamo voluto l'h24, con il volo notturno, sulla base di Olbia, così da coprire zone più lontane come La Maddalena e l'Ogliastra. Il volo di ha confermato che il nuovo sistema di emergenza-urgenza dà maggiori garanzie a tutti i sardi, in qualsiasi parte dell'Isola".

