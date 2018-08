Sgominata banda dei ricci, sequestrati ad Alghero 31 kg di polpa destinati al mercato napoletano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ti, originari della provincia di Napoli ma provvisoriamente ad Alghero, i quali prevedevano di rivendere successivamente il tutto al dettaglio nei mercati del pesce del napoletano.dove, per rendere meno visibile la loro presenza, avevano provveduto ad occultarsi in un’insenatura poco visibile. I militari, quindi, pedinavano l’autovettura dove la banda caricava refurtiva ed attrezzatura, fermandoli successivamente nella zona industriale di Alghero.i di vetro, frutto dell’attività di pesca abusiva condotta nei giorni scorsi, oltre a numerosi altri vasetti vuoti da utilizzare per proseguire l’attività nei prossimi giorni. Il tutto veniva dunque sottoposto a sequestro, unitamente all’attrezzatura utilizzata per la pesca abusiva e, nei confronti dei cinque soggetti, veniva elevata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia, ovvero il D.Lgs. 4/2012, in virtù del fermo biologico disposto dalla Regione Sardegna.comporta gravissimi disagi ambientali, infatti, nel corso delle operazioni, veniva documentato dai finanzieri come, per estrarre il quantitativo di polpa poi sottoposto a sequestro, sono stati necessariamente pescati nei giorni scorsi migliaia di ricci di mare, con un danno incalcolabile alla fauna marittima della zona.La merce, immediatamente sottoposta a controllo medico-sanitario grazie al supporto della locale ASL, la quale ne certificava la commestibilità, veniva donata dai finanzieri della Compagnia di Alghero e della Sezione Operativa Navale alla Caritas di Alghero, per la distribuzione nelle proprie mense.