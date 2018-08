Vigilia di coppa Italia con l'Arzachena, mister Filippi: "Ambiziosi e curiosi di scoprirci"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tanta voglia di partire e di regalare la prima gioia stagionale ai tifosi bianchi. È con spirito ottimistico che l'Olbia vive la vigilia del debutto in Coppa Italia in quello che sarà il primo di quattro derby in programma nella stagione 2018/19 contro l'Arzachena., sin dal primo giorno, una grande ambizione e il fermo obiettivo di autodeterminare il proprio cammino nel corso della stagione. Chiaramente non siamo ancora al top della condizione, ma la squadra sta bene ed è in perfetta linea con quelli che sono i programmi".? "Il nostro credo prevede che la squadra scenda in campo alla ricerca della prestazione perché siamo convinti che questo sia il miglior investimento per il raggiungimento del risultato sportivo e della crescita di un gruppo del quale mi sento già orgoglioso per la dedizione e la voglia di migliorare che mi ha dimostrato in queste settimane"."C'è rispetto per un avversario guidato da un tecnico preparato e che dispone di giocatori che conoscono la categoria e vorranno dimostrare di potersi ripetere anche quest'anno. Per noi, tuttavia, l'avversario rappresenta il contesto sul quale misurare le nostre ambizioni perché siamo consapevoli che la sfida è sarà sempre anzitutto contro noi stessi. Vogliamo capire quanto valiamo e siamo curiosi di sapere fin dove possiamo arrivare. Aver fame e ambizione dovranno essere gli attributi distintivi di questa Olbia".