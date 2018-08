Colpo da Lupin a Porto Cervo, bottino da 150mila euro: indagano i carabinieri di Olbia

OLBIA. Il Lupin della Costa Smeralda è entrato in azione e ha messo a segno un colpo da 150mila euro. Il furto è avvenuto qualche giorno fa in una delle lussuose suite dell'Hotel Pitrizza a Porto Cervo. Sul luogo del furto, avvertiti dal facoltoso cliente, sono interventi i militari del reparto territoriale di Olbia coordinati dal comandante Alberto Cicognani. Al momento sono diverse le piste seguite dai carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e che potranno fornire ulteriori dettagli per risalire ai responsabili o al responsabile.

Al momento quello che hanno potuto accertare i carabinieri è che il Lupin smeraldino si sia introdotto nella suite attraverso una finestra forzata con un cacciavite. La cassaforte contenente gioielli e soldi per un valore di 150mila euro sarebbe stata portata via. In azione anche l'elicottero dei carabinieri per pattugliare il territorio.

