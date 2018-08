Damir Ceter al suo esordio con un gol nell'Olbia commenta il derby di Coppa Italia

OLBIA. Al Nespoli, nella prima stagionale, il suo primo gol italiano. Per Damir Ceter esordio migliore in maglia bianca non poteva esserci anche perché la sua pregevole marcatura di testa ha regalato ai bianchi il pareggio in zona cesarini: "È stata una partita molto difficile, ma la squadra ha risposto bene sul campo e io sono molto contento per il gol segnato, spero solo il primo di una lunga serie. So che il calcio italiano è combattuto in tutte le sue categorie e mi aspetto per questo un campionato molto duro. Io devo pensare a migliorare come calciatore per il bene dell'Olbia. L'intesa con Ragatzu? Con lui mi trovo molto bene, averlo vicino rende tutto più semplice".





