"L'anima del generale nelle dimore di Caprera", il compendio garibaldino apre le sue porte

. Il Polo Museale della Sardegna, a partire dal 10 agosto 2018 e per i successivi venerdì 17 e 24 dello stesso mese, in occasione delle aperture straordinarie, dalle 20.00 alle 23.00, con ingresso gratuito, organizza al Compendio Garibaldino, Isola di Caprera – La Maddalena, un percorso di visita nelle strutture storiche abitualmente chiuse al pubblico, dal titolo “L’anima del Generale nelle Dimore di Caprera”.Nel corso della manifestazione verranno messe in mostra, in ordine cronologico e di edificazione, le tre costruzioni storiche che normalmente non rientrano nel consueto percorso di visita.Si parte venerdì 10 agosto 2018, dalle 20 alle 23, con “La prima casa di Garibaldi”.con “La Casa di legno”. Ambiente pensato e costruito nel 1856 dallo stesso Garibaldi, come ampliamento della prima piccola abitazione, realizzata interamente con assi di legno trasportate da Nizza. E si conclude venerdì 24 agosto 2018, dalle 20.00 alle 23.00, con “La Casa di ferro”. Situata tra la casa bianca e la stalla, occupa un posto speciale all’interno del cortile. Un raro prototipo di casa prefabbricata in stile inglese, realizzata in legno e rivestita da lamiera metallica ondulata.