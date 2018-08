Auto finisce sotto camion ad Aggius, i feriti trasportati in ospedale a Tempio Pausania

Incidente sulla strada tra Tempio Pausania e Aggius, dove un’auto è finita schiacciata sotto un’autoarticolato. I passeggeri che viaggiavano nell'auto hanno riportato diverse ferite e traumi e sono stati ricoverati preso il pronto soccorso di Tempio Pausania. L’episodio si è verificato questo pomeriggio, quando il conducente di una Fiat Punto ha tentato il sorpasso di un camion che avrebbe rallentato per favorire la manovra.







L’auto, per cause ancora da accertare, sarebbe poi finita sotto l’autoarticolato. La Fiat è andata completamente distrutta. Traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia carabinieri di Tempio Pausania e gli operatori dei vigili del fuoco. Ad effettuare i primi soccorsi gli uomini del 118.

