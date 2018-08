Operazione Jocker dei carabinieri a Ozieri: 19 persone nei guai per spaccio di droga

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I Carabinieri della Compagnia di Ozieri, in collaborazione con personale dei reparti del Nucleo Cinofili di Abbasanta e del 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia, al termine di una complessa attività di indagine durata circa 13 mesi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari ed con obbligo di dimora emessa dal Tribunale di Sassari, su richiesta di quella Procura, nei confronti di 19 soggetti, residenti a Ozieri, Bultei ed Anela, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di tentata estorsione, minaccia, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.L’attività investigativa si è svolta attraverso una serie di appostamenti finalizzati all’individuazione delle cessioni di stupefacenti, documentati anche con fotografie e videoriprese. Col trascorrere dei mesi sono quindi stati identificati i vari spacciatori, con non poche difficoltà, anche in considerazione di un contesto ambientale ostile agli investigatori, caratterizzato da un non facile accesso alle strade interessate e dalla presenza di “vedette” in grado di dare l’allarme al passaggio delle forze di polizia.ai consumatori del luogo servendosi di una fitta rete di spacciatori che venivano attivati all’arrivo della droga con messaggistica telefonica. La divisione dello stupefacente avveniva in orari notturni nei vicoli e nelle piazze del centro storico, luoghi poco frequentati, ove davano appuntamento agli acquirenti.L’attività investigativa ha permesso, inoltre, di accertare un caso di tentata estorsione poiché mediante minaccia un indagato ha compiuto atti idonei volti a costringere altro indagato a pagargli un debito accumulato inerente lo spaccio di stupefacente da lui fornito.per F.D., 36enne di Ozieri, D.B., 37enne di Ozieri, A.S., 19enne di Ozieri, i fratelli G.M. e L.S., 30enne e 22enne di Ozieri A.B., 34enne di Bultei, G.M., 27enne di Anela, G.M., 49 di Bultei e P. B., 37enne di Ozieri.Agli arresti domiciliari sono invece stati ristretti L. P., 34enne di Ozieri, E. R., 22enne di Ozieri, i fratelli D.e G.B.C., 37enne e 33enne di Ozieri, G.M., 23enne di Ozieri. Alla misura cautelare dell’obbligo di dimora sono stati, infine, sottoposti A.N. e F.T., entrambi di Ozieri.Tre soggetti, destinatari di custodia cautelare agli arresti domiciliari, sono, allo stato, irreperibili.Nel corso delle investigazioni è stato eseguito un arresto – in flagranza di reato – , sono stati sequestrati alcuni etti di sostanza stupefacente ed identificati 35 consumatori di sostanze stupefacenti che saranno segnalati alla Prefettura di Sassari.