Il sindaco di Olbia ricorda il calciatore e tecnico Giagnoni scomparso negli scorsi giorni

e che abbia partecipato a campionati di calcio della più alta serie a livello nazionale. "Un vero olbiese- ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi: seppur andato via da molti anni, ha sempre mantenuto il suo modo di rapportarsi agli olbiesi, così come capita a chi cambia città per ragioni legate al lavoro.. Noi vogliamo continuare a ricordarlo in questo modo. Un uomo che, nonostante mancasse dalla Olbia, amava essere legato alla sua città di origine.Resterà per sempre nei nostri cuori e, così come per altri illustri nostri concittadini che sono venuti a mancare, gli dedicheremo al più presto un luogo dove poterlo ricordare a futura memoria. Utilizzando questo tramite, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia che vive in continente e ai suoi fratelli e nipoti che continuano a vivere nella nostra città".