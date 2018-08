In transito 188mila passeggeri nell'aeroporto di Olbia per la settimana di ferragosto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

rispetto alla settimana di ferragosto dello scorso anno, con un’offerta di circa 225.000 posti, per un totale di 1.352 voli tra arrivi e partenze.Nel solo mese di luglio sono transitati presso il Costa Smeralda 582.989 passeggeri, in crescita del 3% (+ 15.930 unità) rispetto allo scorso anno. I movimenti di aviazione commerciale sono stati 4.331, a cui si aggiungono gli oltre 3.000 voli dell’Aviazione Generale per un totale di 7.468 movimenti, con una media di 334 voli al giorno.è collegato con 20 paesi da oltre 40 compagnie aeree, per un totale di 70 destinazioni.Positive anche le previsioni per l’inverno, il network dei collegamenti verrà ampliato grazie ad easyJet che opererà tutto l’anno la rotta Berlino Schonefeld ed Air Italy che volerà tutto l’anno da Olbia a Malpensa.Confermati anche per quest’inverno i collegamenti per Barcellona, Amsterdam e Londra inaugurati lo scorso anno.