Il comune di Olbia ha inviato i progetti per i nuovi cantieri nell'ambito del programma LavoRAS

attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base di risorse preassegnate, assumendo personale con difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro.«Ad Olbia è stata assegnata una dotazione economica pari a 2.224.716 euro, – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – una grande opportunità che, naturalmente, non potevamo che cogliere. È di grande importanza usufruire di queste risorse economiche per intervenire con opere finalizzate a rendere Olbia sempre più fruibile, aumentare i servizi e dare occupazione ai nostri concittadini». I progetti sono stati inviati l’8 agosto. Se verranno ritenuti adeguati dalla Regione, che entro 30 giorni concluderà l’istruttoria, i cantieri dovranno aprire entro la fine del 2018.Gli interventi sono i più disparati: si va dai progetti finalizzati a ridurre le conseguenze delle calamità naturali e il rischio idrogeologico, agli interventi di riqualificazione della viabilità nell’agro; dalla valorizzazione dei beni culturali e archeologici (ad esempio attraverso interventi di riqualificazione degli accessi con particolare attenzione a favorire le persone con disabilità), agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici; dal progetto relativo al censimento, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche, al recupero di materiale bibliografico al fine di renderlo fruibile e valorizzarlo attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’inizio di questi lavori, in caso di nulla osta da parte della Regione, avrà dunque il doppio vantaggio di valorizzare Olbia sempre di più e di creare una ricaduta occupazionale consistente, interessando un’ampia fascia di inquadramenti del personale. Una parte sarà reclutato attraverso il Centro Provinciale dell’Impiego, un’altra per il tramite della pubblica selezione.