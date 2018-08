Il Billionaire festeggia 20anni e Briatore si affida ad un imprenditore sassarese per l'allestimento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, titolare della Pubblicover Events Designer che, dopo aver fatto il bis nell’allestimento dell’esposizione permanente della Jacob&Co, la più blasonata casa di alta gioielleria e orologeria al mondo, ha organizzato e allestito il party per il ventennale del Billionaire, un appuntamento esclusivo a cui il milionario piemontese teneva moltissimo.«Briatore è un grande imprenditore dotato di straordinario acume e personalità, ma è anche una persona che dà fiducia ai giovani – ha spiegato Rotunno – a me ha dato carta bianca nell’organizzazione di un evento a cui teneva moltissimo».È stato un allestimento di classe per un white party tutto bianco, con tavoli imperiali e luminosi ed enormi vasi color oro, tende e calate in tessuti di pregio, candelabri di cristallo e cinquemila palloncini oro e bianco. La cena a base di aragosta e champagne è stata riservata a circa duecento ospiti tra vip, imprenditori, personaggi dello spettacolo e personalità del jet set internazionale. Poi tutti in pista a ballare fino alle prime luci dell’alba.«Briatore pensa che la Sardegna sia un’isola meravigliosa, e che i sardi siano persone eccezionali – ha detto il titolare della Pubblicover –. Sono certo che voglia continuare a investire in Costa Smeralda».Briatore e Rotunno si erano conosciuti lo scorso anno in occasione del primo allestimento tenuto dall’imprenditore sassarese per l’esposizione permanente della Jacob&Co, che al Billionaire ha portato in vetrina pezzi rari di alta gioielleria per milioni di euro di valore, come i diamanti con più carati al mondo. La scenografia d’eccezione era piaciuta tantissimo all’imprenditore Jacob Arabo, al punto che quest’anno non ha voluto cambiare una virgola. Solo un piccolo capriccio floreale: diecimila rose rosse.