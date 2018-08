Stagno scambiato come parcheggio a Golfo Aranci, ieri in azione due mezzi dei vigili del fuoco

OLBIA. La natura non lascia scampo. Ed ecco allora che da qualche giorno più di qualche incauto automobilista è finito impantanato nello stagno della quinta spiaggia di Golfo Aranci. Il bacino, ora vuoto, non è certo un parcheggio e in questi giorni ha fatto diverse vittime. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri, quando un camion autospurgo si è addentrato nello stagno con l’intenzione di effettuare un intervento in un pozzo di acque fognarie al confine di un residence. Il mezzo, una volta arrivato al centro dell'area è sprofondato talmente tanto che il muso è finito praticamente sotto il terreno fangoso.







Tutti i tentativi di liberarlo con pale e carri attrezzi sono andati a vuoto peggiorando la situazione. L’evento piuttosto curioso ha animato la spiaggia con i bagnanti presenti che per tutta la giornata si sono goduti lo “spettacolo”. L’intervento risolutivo è arrivato solo in serata grazie a due mezzi e agli uomini dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti a tirar fuori il camion senza ulteriori problemi.

