Day 5 del Time in Jazz tra San Tedoro, San Pantaleo e Berchidda

tra Berchidda, paese natale del suo ideatore Paolo Fresu, e altri sedici centri sparsi nel nord Sardegna.al violoncello e alla voce, e ancora Gabriele Evangelista al contrabbasso - arricchito dalla presenza creativa di batteria, elettronica e voce di Stefano Tamborrino, principale artefice dell'opera di composizione, e dalle ance (sassofono e clarinetto) dell'americano (ma ormai trapiantato in Italia) Dan Kinzelman. L'attenzione al suono e un'eccezionale capacità di legare il repertorio con grande coerenza sonora, sono il filo conduttore che permette a questi musicisti di mescolare continuamente le carte in gioco senza risultare mai privi di un obiettivo comune tra le linee un impianto architettonico mai sottomesso a precisi schemi accademici.Un sodalizio nato dall'esigenza di sperimentare un sound ibrido, avvalendosi dell'elettronica come baricentro sonoro, mantenendo il suono di origine acustica del trio senza basso. L'anno scorso a maggio è uscito per la Tŭk Music l'album d'esordio, "Rockinnerage", dove i tre propongono un repertorio di matrice rock ma con un approccio jazzistico, spaziando fra grandi hit di gruppi come Nirvana, Coldplay, Led Zeppelin e Police, dando forma a un sound contemporaneo che parte dal passato per fondersi con il suono elettrico della nostra era.Tanti gli appuntamenti in programma a Berchidda. Nel primo pomeriggio, alle 15, nuovo incontro della serie "Periferie Urbane", nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura": domenica spetterà al chitarristaFrancesco Diodati condividere la propria professionalità, creatività ed esperienza con la voce dei migranti, della popolazione locale e del pubblico del festival.Sempre alle 15, negli spazi della Casara, edificio di recente restaurato e trasformato nella sede dell'Associazione Time in Jazz, apre i battenti la mostra CasArte – Casa d'Arte Time in Jazz, un'esposizione della collezione permanente di opere degli artisti sardi e internazionali frutto delle donazioni raccolte dall'associazione Time in Jazz nei suoi trent'anni di festival. La mostra sarà visitabile fino al 16 agosto dalle 15 alle 21.Si inaugura invece alle 17.30, al Cinema Santa Croce, la rassegna di film e documentari di Time in Jazz curata e presentata da Gianfranco Cabiddu, che quest'anno, fino a mercoledì 15 (sempre alle 17.30), propone un suo percorso personale attraverso i film e documentari girati con materiali d'archivio del festival: primo titolo in visione, domenica 12, "Passaggi di Tempo – Il Viaggio di Sonos 'e Memoria", del 2006, diario di bordo di un'avventura umana e artistica, che, a partire dal ritrovamento di filmati d'epoca inediti sulla Sardegna, hanno portato all'incontro tra il regista e il trombettista Paolo Fresu: da qui nasce pian piano il concerto-spettacolo "Sonos 'e Memoria" che da anni viene replicato in Italia e nel mondo.Alle 19, al Bar Centrale, nuovo appuntamento con le presentazioni editoriali di Winebook: protagonista Severino Salvemini con il suo libro "Le liste degli altri. La musica amata da 139 italiani" (Le Polene, 2018), in cui indaga sulle passioni musicali di oltre un centinaio di personaggi famosi, che raccontano i brani musicali che hanno accompagnato (e segnato) la loro vita.Autentica icona del jazz italiano, da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, Enrico Rava (classe 1939) è apparso sulle scene a metà degli anni Sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti esponenti del jazz europeo. La sua schiettezza umana e artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni; la sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una grande freschezza d'ispirazione, risaltano in tutte le avventure musicali del suo lungo percorso artistico costellato di dischi, concerti e tournée, collaborazioni prestigiose, riconoscimenti importanti. Il gruppo Tribe, con cui ha registrato l'omonimo album per l'ECM nel 2011, riunisce accanto alla sua tromba alcuni dei migliori talenti della scena jazzistica nazionale, ognuno con la propria storia e personalità stilistica: il trombonista Gianluca Petrella, il pianista Giovanni Guidi,Gabriele Evangelista al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria.Terminato il suo impegno con Rava Tribe sul palco di piazza del Popolo, Gianluca Petrella presenta nello spazio adiacente il primo dei quattro appuntamenti dopo concerto che, sotto il titolo "Time is over", accompagneranno le notti berchiddesi con proposte ricche di groove e ritmiche africaneggianti ma anche hip-hop e scratch. Apre la serie il live set del batterista, compositore, dj e producer Andrea Benini con il vibrafonista Pasquale Mirra, l'uno creatore, l'altro elemento stabile del combo Mop Mop.