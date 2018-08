Arzachena-Olbia, ritorno di Coppa Italia, Filippi: "Proviamo a migliorare il passato"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

per contendere alla squadra smeraldina quel passaggio del turno alla fase finale di Coppa Italia, mancato nelle ultime due edizioni."Di certo l'Olbia non si nasconderà. Proveremo, senza scorciatoie e con la forza delle nostre idee, a conquistare il passaggio del turno. È un obiettivo che ci è sfuggito nelle ultime due stagioni e i ragazzi sanno che sarebbe importante iniziare la stagione con un miglioramento rispetto ai risultati del passato. L'applauso ricevuto al fischio finale dal nostro pubblico ci ha inorgoglito e dato uno stimolo ulteriore".: "Alla ripresa degli allenamenti di martedì ho trovato una squadra alimentata da un sentimento misto tra entusiasmo e rammarico per non aver espresso al massimo il proprio potenziale. Questa consapevolezza non può che facilitare il lavoro settimanale dello staff perché è una fortuna avere a che fare con un gruppo di giocatori fortemente esigente con se stesso".