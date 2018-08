Motoscafo di 20 metri finisce la sua corsa sulla spiaggia di Capo Ceraso, soccorse tre persone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il Comandante dell’unità ha contattato il numero per le emergenze in mare, 1530 e la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di Roma ha delegato il coordinamento delle operazioni di soccorso alla Direzione marittima di Olbia, con al comando il Capitano di Vascello Maurizio Trogu., che, al loro arrivo hanno trovato l’imbarcazione completamente spiaggiata e le tre persone a bordo, un uomo e due donne, tutti maggiorenni risultavano visibilmente scossi e necessitavano di urgenti cure mediche. Fortunatamente le persone rimaste sulla spiaggia fino a tardi, nel momento dell’impatto non hanno subìto danni e, dopo un primo momento di shock hanno prestato i primi soccorsi ai malcapitati, ma sarebbe potuta sfociare in tragedia.L’ambulanza del 118 ha accompagnato i tre in ospedale, dove hanno ricevuto le cure necessarie ed ora risultano tutti fuori pericolo, inoltre il Comandante dell’unità è stato sottoposto ai test tossicologici per escludere lo stato di alterazione psicofisica.L’uomo non si trovava sotto l’effetto di droghe o alcool, ma sono ancora da verificare le modalità che hanno portato ad uno schianto di tale entità, infatti le condizioni meteomarine di ieri riportavano vento praticamente assente e mare calmo.Nel frattempo le pattuglie a terra hanno atteso l’intervento di una ditta specializzata al recupero marino, che ha immediatamente posizionato panne galleggianti per evitare lo sversamento di idrocarburi in mare e sono in corso, fin dalla scorsa notte, le operazioni per il recupero dell’imbarcazione dalla spiaggia.