Al via la quarta edizione di Mirtò, il 17 a Porto Rotondo e poi dal 18 fino al 20 agosto a Olbia

e proseguire nel centro di Olbia da sabato 18 a lunedì 20 agosto.«Siamo felici di accogliere nuovamente questa manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso nella nostra città. – ha spiegato Marco Balata, assessore al Turismo del Comune di Olbia -. Abbiamo coinvolto Porto Rotondo, in modo da contribuire alla richiesta di intrattenimento da parte dei turisti e dei nostri concittadini che fanno tappa nel borgo durante il periodo estivo. Mirtò si sposterà poi ad Olbia, con la bellissima novità degli stand enogastronomici che uniscono la cucina gallurese a quella delle aree più interne della nostra isola e con le serate dedicate allo spettacolo».La mission è valorizzare i piatti della tradizione sarda per farli diventare in un futuro prossimo l’emblema di un turismo enogastronomico che accompagni quello legato esclusivamente balneare. Oltre alla parte enogastronomica, sono diversi gli eventi di intrattenimento in programma. Concerti, spettacoli, sfilate di moda. Il primo spettacolo sarà venerdì alle ore 22.30 all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo con l’Alan Soul feat Sardinia Soul Sisters Live Concert; si concluderà con il concerto di Piero Marras, lunedì 20 agosto alle ore 22 in Piazza Elena di Gallura e con la musica di Manuela Senes in Piazza Regina Margherita alle 22.30 che, come tutte le altre sere di Mirtò, accompagnerà la manifestazione.