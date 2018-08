Grande spettacolo al Cala di Volpe a Porto Cervo per il concerto degli One Repubblic **VIDEO**

E allora eccoli lì ancora una volta a scrivere la storia della musica, gli One Repubblic, con Tedder che non si risparmia e regala uno show di un’ora e mezza ai fortunati presenti. Si comincia con Love Runs Out, Secret, Kids, Good Life. Il cantante si alterna alla chitarra, alle tastiere dimostrando di essere prima di tutto un musicista. Il frontman ricorda poi a tutti che il successo planetario di Halo, cantata da Beyoncè, è un brano scritto da lui e lo esegue alla sua maniera, piano e voce. Ma tra i "clienti" di Tedder ci sono anche gli U2, Madonna, Arianna Grande, One direction, Maroon 5 e tanti altri, a dimostrazione del fatto che ci si trova davanti anche ad un grande autore.





E i successi, da milioni di copie vendute, scorrono veloci: Wherer I Go, Stop & Stare, Apologize, Counting Stares. I fan ballano e cantano, chi sotto il palco, chi a bordo piscina. Ma è tempo di chiudere. Ed ecco If I Lose Myself che lascia spazio alla buonanotte di Tedder e ai fuochi d’artificio che fanno alzare gli occhi al cielo anche agli One Repubblic che sicuramente non scorderanno questa serata magica. Così come i circa 800 presenti che hanno potuto comprare il “biglietto” che comprendeva il fantastico concerto, ma anche una cena di gala confezionata come un’opera d’arte dagli chef Maurizio Locatelli e Manuel Arcadu. Tra gli ospiti vip anche Gina Lollobrigida, Paolo Bonolis e Tiziana Rocca che sono rimasti a bocca aperta anche per gli spettacoli che hanno fatto da contorno: le bellisime figuranti, alcune vestite da alberi “viventi", il suono dei violini di due musicisti di assoluto livello e lo scintillio di abiti da sera e gioielli da sogno. La serata, più attesa dell'estate, ancora una volta è stata perfetta in ogni suo aspetto.

La band statunitense è atterrata in Sardegna per l’unica data italiana del tour. Ryan Tedder e la sua band mancavano dall’Italia da più di tre anni. Eppure il frontman e leader del gruppo ha speso parole d’amore verso il nostro Paese e soprattutto verso la Sardegna che ha definito uno dei posti più belli al mondo.

