Il giocatore del Cagliari e della Nazionale under 19 Caligara in arrivo all'Olbia Calcio

La Società Olbia Calcio rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Fabrizio Caligara. Nato a Borgomanero il 12 aprile 2000, Caligara è un prodotto del vivaio della Juventus dove è arrivato all'età di 13 anni e con la quale ha fatto l'esordio assoluto nei professionisti in occasione della sfida di Champions League Barcellona-Juventus del 12 settembre 2017. Nel gennaio 2018 viene acquistato dal Cagliari e con la maglia rossoblù, all'età di 18 anni, fa il suo esordio in Serie A subentrando nel corso di Inter-Cagliari dello scorso 17 aprile.Dal 2015 Caligara fa regolarmente parte del giro della Nazionale azzurra con cui ha totalizzato, in rappresentanza delle selezioni Under 16, Under 17 e Under 19, 27 presenze e 3 reti.