Il compendio garibaldino a Caprera apre le sue porte alla scoperta della "Casa di legno"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, in occasione delle aperture straordinarie, dalle 20.00 alle 23.00, con ingresso gratuito, organizza al Compendio Garibaldino, Isola di Caprera – La Maddalena, un percorso di visita nelle strutture storiche abitualmente chiuse al pubblico, dal titolo “L’anima del Generale nelle Dimore di Caprera. La Casa di legno”.Si tratta di un semplice fabbricato costituito da un unico ambiente rialzato dal terreno dove i visitatori potranno ammirare, al suo interno, il plastico che rappresenta in scala tutti gli edifici del Compendio Garibaldino. Per l’occasione si potranno visitare anche la stalla e la casa – museo.Compendio Garibaldino di CapreraTel. +39 0789 727162