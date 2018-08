Porto Cervo, finiscono con la barca sugli scogli: 5 ragazzi salvati da elicottero dell'aeronautica

L'imbarcazione con i ragazzi a bordo ha urtato lo scoglio intorno alle ore 23 mentre faceva rientro a Porto Cervo, arenandosi. Le operazioni di salvataggio, avvenute in collaborazione con la Guardia Costiera giunta subito sul posto e rimasta a presidiare i ragazzi fino all'arrivo dell'elicottero, si è reso particolarmente complicato a causa delle condizioni avverse del mare. I ragazzi, già in un primo stadio di ipotermia, sono stati tratti in salvo dall'aerosoccorritore tramite il verricello e trasportati urgentemente all'aeroporto di Olbia. Atterrati intorno alle ore 5.45, i ragazzi hanno ricevuto le prime cure mediche da due ambulanze precedentemente giunte sul posto, e sono stati condotti all'Ospedale di Olbia.L'intervento si è così concluso alle prime ore dell'alba con il rientro dell'elicottero alla base di Decimomannu.

L'elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu a seguito dell'attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), raggiungendo la zona dopo circa un'ora e 15 minuti di volo.