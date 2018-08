Tutto pronto per il campionato italiano di surf da onda a La Marinedda, Isola Rossa

Il contest si svolgerà alla prima mareggiata utile e sarà chiamato con il sistema dei semafori (giallo significa allerta, il verde il via alla gara). Davanti alla giuria federale si sfideranno al massimo 48 concorrenti nella categoria uomini e 26 nella categoria donne. La gara durerà una giornata intera e il waiting period (la finestra di tempo utile per svolgere la gara) è iniziato il 15 agosto e si concluderà il 15 settembre. Il Marinedda Bay Open sarà l’unica gara in Italia valida per la qualifica ai Fisw Surf Games, il campionato italiano assoluto di surf che si terrà a ottobre a Capo Mannu, nella penisola del Sinis.





“Il contest richiamerà complessivamente centinaia di persone tra atleti e staff e migliaia di persone di pubblico – commentano dall’associazione MarineddaBay – si tratta di un evento di primo piano nel panorama sportivo e per il mondo del surf. Siamo sicuri fin da ora che lo spettacolo a cui potremmo assistere in acqua sarà ai massimi livelli grazie alla partecipazione dei migliori atleti nazionali”.

Una pratica, quella del surf da onda, ormai riconosciuta in tutta la Penisola. Il Marinedda Bay Open, da sempre organizzato dall’associazione sportiva MarineddaBay, ha richiamato negli anni partecipanti da tutte le parti del mondo e tra i suoi frangenti hanno trionfato professionisti del calibro di Leonardo Fioravanti, Eric Rebiere, il big wave rider Francisco Porcella e nell’edizione del 2017 il campione italiano in carica Angelo Bonomelli.Le iscrizioni al contest sono gestite interamente dalla Surfing Fisw tramite il sito web ufficiale: gli atleti dovranno pre-iscriversi attraverso l’apposito modulo disponibile online. Il Marinedda Bay Open avrà in palio due mila euro, come sempre il montepremi più alto in Italia, che sarà ripartito tra i primi quattro classificati. Quest’anno si rinnova la collaborazione anche con il main sponsor Monster Energy: il drink usato dagli sportivi sarà il partner principale del Marinedda Bay Open e garantirà agli atleti il supporto energetico per affrontare la competizione.Gli eventi dell’associazione Marinedda Bay sono supportati da Monster Energy, Bradley Surfboard, Nesos surf shop, Marineddabay Surf Camp, Il Sagittario Ristorante Pizzeria, Bar Il Cormorano, Il Veliero Chiosco Bar, Aquafantasy e con il patrocinio del Comune di Trinità d'Agultu e della Surfing Fisw.