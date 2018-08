In arrivo Vergara all'Olbia Calcio, il difensore colombiano in prestito dal Milan

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nato a Florida (Valle del Cauca) il 26 maggio 1994, dopo aver militato nelle giovanili del Deportes Quindío, nel 2011 Vergara viene ceduto in prestito all’Universitario Popayán, club della Serie B colombiana dove in due stagioni e mezzo esordisce come professionista all’età di 16 anni e colleziona complessivamente 30 presenze.L’anno seguente con la maglia del Livorno, colleziona 22 presenze e 1 rete nel torneo cadetto. Nella stagione 2016/17 viene trasferito in prestito all’Arsenal Tula, club del massimo campionato russo con il quale centra la salvezza contribuendo alla causa con 18 presenze. Nello scorso campionato fa parte della rosa del Milan.segnando la rete decisiva nella sfida decisiva contro il Paraguay. Nel giugno dello stesso anno prende dunque parte al Mondiale di categoria dove è titolare nelle 4 gare disputate dalla Colombia, eliminata dalla manifestazione agli ottavi di finale.