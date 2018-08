Golfo Aranci, liquami sulla Terza spiaggia, la Guardia Costiera tiene la situazione sotto controllo

OLBIA. Ancora preoccupazione a Golfo Aranci sulla Terza Spiaggia dove da giorni continua lo sversamento in spiaggia di liquami che si sono depositati proprio nel tratto di spiaggia libero tra le due concessioni presenti. La pozza che si è venuta a creare potrebbe esser stata generata dalla rottura di una condotta. Sono in corso gli accertamenti degli uomini della Guardia Costiera di Golfo Aranci e dei tecnici dell’Arpas che stanno analizzando i campioni prelevati al fine di poter escludere una possibile provenienza dei liquami dalle condotte fognarie.







I militari del Circomare di Golfo Aranci hanno effettuato più sopralluoghi da sabato scorso, l’ultimo in ordine di tempo quello di ieri e hanno proceduto a informare il comune della situazione. Il comandante della Guardia Costiera, Paolo Pisano, assicura comunque che la situazione è sotto controllo e che non c’è stato nessun sversamento in mare. Nel frattempo si verificheranno possibili allacci “abusivi”alle condotte e le eventuali responsabilità.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione