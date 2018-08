Il teatro a bordo di una barca, stasera a Olbia lo spettacolo "Blu"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Oggi pomeriggio a Olbia arriva Teatridimare, il progetto permanente di navigazione teatrale a vela della compagnia Càjka, organizzato dall’Associazione Deamater con il contributo del Comune di Olbia ed il patrocinio dell’Autorità portuale del Nord Sardegna, ASPO e Capitaneria di Porto di Olbia.la "Targa delle buone pratiche del mare" Genova 2012 e 2013 e l’attenzione da parte degli organi di stampa (RAI 1-Linea Blu, RAI 3, France 3, Radio 24, Radio Rai 3, Videolina, Sardegna 1, La Repubblica, Gente Viaggi, Bolina, Il Secolo XIX, Prima Fila, Il Fatto Quotidiano, Quaderni della Pergola, ecc...) confermano l’originalità e le caratteristiche innovative di cuesto progetto turistico culturale.George, uno sloop oceanico in acciaio, (che ha al suo attivo un giro del mondo), è l’imbarcazione utilizzata per il tour dei Teatridimare che, oltre ad ospitare gli attori-marinai, trasporta i materiali di scena.Ieri al Molo Vecchio di Olbia, con la barca ormeggiata all’inglese, è stato allestito sul ponte lo spazio scenico mentre sulla banchina allestita la platea: il porto è diventato un teatro.Gli attori e i musicisti della compagnia inscenato, nel tardo pomeriggio, per le vie del paese o città una parata musicale-teatrale, sulle tracce degli antichi banditori, a scopo promozionale e pubblicitario. Oggi, 24 agosto alle ore 21 in scena lo spettacolo BLU.