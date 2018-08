Valori a norma dell'acqua a Siniscola e Posada secondo Abbanoa, si attende la revoca delle ordinanze

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

sui campionamenti prelevati nei due centri della Baronia. Gli esiti sono già stati comunicati al Sian e a Comuni per i riscontri necessari alla revoca delle ordinanze.All'origine dei problemi di non potabilità c'era l'eccessiva torbidità nell'acqua distribuita agli impianti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale all'inizio di agosto. Le abbondanti precipitazioni, fortunatamente, hanno fatto aumentare la porta di acqua prodotta dalla Sorgente di Fruncu ‘e Oche: in questo modo i tecnici di Abbanoa hanno potuto eseguire le manovre in rete per consentire di utilizzare sempre meno l'acqua torbida del Consorzio.