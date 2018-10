L'Olbiese Francesco Degortes campione del mondo di judo a Cancun, il fratello medaglia d'argento

OLBIA. E’ di nuovo campione del mondo master. L’olbiese Francesco Degortes conquista la medaglia d’oro in Messico a Cancun. Il fratello gemello Raimondo agguanta la medaglia d’argento. Un’altra importante vittoria a livello internazionale dei gemelli Degortes che portano alto il nome del Centro Sportivo Olbia e che già l'hanno scorso al mondiale in programma a Olbia avevano dimostrato di che pasta erano fatti. I fratelli, nonostante tutte le difficoltà per affrontare una competizione di livello mondiale sono arrivati in Messico più agguerriti che mai. Il team olbiese ha partecipato alle categorie M1 60 kg, 66kg e 73kg. Grande prestazione anche di Pasqualino Deiana nei 73 kg che ha dovuto cedere il passo al fortissimo atleta russo Meshcheryakov Sergey.







“L'Italia Master era attesa alla prova per cancellare la falsa partenza della giornata d’esordio – ha detto il responsabile Giuseppe Macrì – subito fuori gli azzurri Cioffi, Faletto, Deiana, Di Martino, usciti al primo turno, è spettato a Massimo Laurenzi M3 kg100 e ai gemelli Degortes M1 60 e 66 kg raddrizzare la giornata. Missione compiuta con l’ottimo 5° posto di Laurenzi, che pur disputando 5 incontri è stato costretto ad inchinarsi per il bronzo al forte portoghese Joao Santos. Splendido il percorso dei Degortes, approdati entrambi alla finale. Raimondo nei kg 66, ha ripetuto la finale di Olbia, con il giapponese Shintaro Uno, che si è preso la rivincita vincendo per wazari, mentre è toccato a Francesco, vincitore per ippon in finale sul brasiliano Bruno Vieira, far suonare il primo inno d’Italia di questo mondiale master”.



