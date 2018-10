Nel nord Sardegna fiumi di cocaina e marijuana dai narcos della camorra: arresti e sequestri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 indagati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso. Contestualmente, sono state eseguite perquisizioni locali e personali a carico di ulteriori 16 indagati.personaggio originario di Napoli e domiciliato a Porto Torres, il quale è in grado di assicurare la disponibilità di ingenti quantitativi di cocaina di eccellente qualità.che grazie alle conoscenze personali riesce a creare un canale di approvvigionamento con un pericoloso esponente del Clan “Mazzarella” di Napoli con il quale vengono stabiliti i dettagli inerenti a prezzo e modalità di trasporto. Tra i modus operandi accertati emerge quello di trasferire sull’isola la cocaina in confezioni che potevano variare nel peso tra i 250 grammi e il chilogrammo inserendole all’interno di libri voluminosi appositamente scavati nelle pagine in modo da ricavare lo spazio necessario.del capoluogo campano. La destinataria è stata individuata in una donna di Sassari, anch’ella destinataria del provvedimento restrittivo, fino a quel momento ignota alle forze di polizia. Quest’ultima riceveva la cocaina e la custodiva fino all’arrivo dei complici che la prendevano in consegna e la trasportavano in un appartamento ove veniva suddivisa in più involucri, ciascuno destinato a rifornire all’ingrosso alcuni spacciatori della provincia di Sassari nei confronti dei quali sono state eseguite oggi le perquisizioni domiciliari.circa alla settimana era in grado di generare un profitto complessivo di oltre 1 milione di euro al mese. Le ipotesi investigative dei militari operanti, coordinati dalla Direzione Distrettuale, sono state tradotte in richiesta di misura cautelare e condivise dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Cagliari che concordando con la ricostruzione degli inquirenti ha riconosciuto le responsabilità del gruppo criminale che agiva secondo logiche di un vero e proprio mercato articolato su una solida catena di distribuzione. Nel corso delle investigazioni sono state già arrestate altre tre persone, nonché sequestrati, complessivamente, 265 grammi di “cocaina”, 1,250 chili di “marijuana” e 51 piante di “cannabis indica”.