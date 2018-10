Cane da caccia cade in una grotta a Monti, salvato dai Vigili del Fuoco di Olbia ***VIDEO***

OLBIA. Un cane, durante una battuta di caccia nelle campagne di Monti, è rimasto intrappolato all'interno di una grotta otto metri sotto terra in una zona molto impervia. I proprietari hanno dato l'allarme e i vigili del fuoco di Olbia hanno inviato sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino Basa 7A.







Gli operatori giunti sul posto hanno potuto utilizzare l'attrezzatura di un idraulico per individuare il povero cane a otto metri di profondità. L'animale, molto provato, ma in buone condizioni è stato agganciato al collare e tirato su verso i soccorritori che lo hanno potuto consegnare ai proprietari in ansia per il loro amico a quattro zampe. Al soccorso hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco liberi dal servizio perché pratici della zona. Ecco il video del salvataggio.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione