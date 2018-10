Gal, aperte fino al 31 le iscrizioni al progetto Alter per diventare imprenditori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa nuova fase operativa è stata presentata giovedì sera a Bono dai tecnici dell’agenzia Equilibrium Consulting, ente promotore dell’intero progetto in partnership con il GAL e Performa Sardegna Scarl.che ben conoscono le problematiche dei loro comuni afflitti da disoccupazione e spopolamento cronico. Il progetto sembra peraltro perfettamente in linea con il Piano d’azione locale.Durante l’incontro, il presidente del Gruppo d’azione, Giammario Senes, ha rivelato i più recenti dati ufficiali sullo spopolamento nell’area GAL, un’area di grande rilievo per il Nord Sardegna, che comprende anche le Unioni di Villanova e Meilogu e copre quasi la metà del territorio provinciale di Sassari.«Dal 2015 al 2017 – ha dichiarato Senes – abbiamo perso altri mille residenti, per una media decisamente più negativa rispetto a quella isolana, che si attesta intorno all’1 per cento annuo. Ma ci sono paesini come Semestene, Monteleone Roccadoria o Illorai che in questo biennio hanno perso anche il 13 per cento degli abitanti, mostrando una tendenza in forte accelerazione rispetto alle drammatiche proiezioni Istat relative allo spopolamento dei piccoli centri». Dal 2001 al 2017 il territorio ha perso complessivamente il 24 per cento, quasi un quarto, dell’intera popolazione.Il corso. Il progetto è rivolto a disoccupati, lavoratori in cigs, aspi e mobilità, residenti o domiciliati nei 34 comuni del Gruppo d’azione locale, è prevede il coinvolgimento di consulenti in materie economico-aziendali, giuridiche e del lavoro. Saranno selezionati venti allievi per ognuna delle sedi di Bono, Thiesi e Ozieri.l, Via Gorizia 40 – 07100 Sassari”. In alternativa, via posta elettronica certificata a equilibrium@pec.it . Per le raccomandate non farà fede il timbro postale.Periodo di realizzazione. Il percorso sarà realizzato presumibilmente nel periodo dicembre 2018 – luglio 2019, per un totale di sessanta ore di consulenza individuale, concordate tra allievo e docenti in base al Piano di lavoro definito. La frequenza è obbligatoria per almeno l’ottanta per cento delle lezioni.Selezioni. Le selezioni si terranno a Thiesi e Ozieri l’8 novembre e a Bono il 9 novembre. I candidati dovranno compilare un test attitudinale e partecipare a un colloquio con la presentazione della propria idea imprenditoriale.Contributi e premi. I tre migliori Business Plan (all’interno delle tre edizioni previste) saranno premiati con un contributo in denaro finalizzato all’avvio della nuova attività imprenditoriale del valore, rispettivamente, di duemila, millecinquecento e mille euro. Inoltre, a sostegno dei nuovi imprenditori e lavoratori autonomi saranno previsti finanziamenti agevolati e contributi pubblici mirati. Per ulteriori informazioni contattare info@equilibriumconsulting.it o lo 079/295231. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.equilibriumconsulting.it.