Donna incinta in pericolo trasportata d'urgenza su volo militare dalla Sardegna a Genova

OLBIA. Si è svolto nella notte di giovedì 18 ottobre un trasporto urgente a favore di una donna incinta, dell’età di 34 anni, a causa delle gravi condizioni di salute del feto. Il volo è stato effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, decollato su richiesta della Prefettura di Sassari e autorizzazione della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Roma.







La Sala Situazioni di Vertice è in costante contatto con le Prefetture su tutto il territorio nazionale per disporre missioni di vario tipo a favore della collettività. Il velivolo, giunto ad Alghero per imbarcare la paziente, è decollato intorno alle 2 del mattino per raggiungere Genova in meno di un'ora di volo. La donna è stata trasportata immediatamente all'ospedale "Gaslini" per ricevere le cure necessarie.

