Lavori all'acquedotto del Lerno, mercoledì possibili disagi a Tempio, Luras e Calangianus

Mercoledì 24 ottobre 2018 le squadre di Abbanoa saranno impegnate in tre importanti interventi di manutenzione lungo l'acquedotto Lerno. I lavori riguarderanno il ramo nord, nel tratto di Monti Muvri, al servizio dei centri abitati di Tempio Pausania, Bortigiadas, Luras e Calangianus. Nel dettaglio, saranno eliminate tre dispersioni che rischiano di compromettere il servizio. Per questo motivo i tecnici del Gestore hanno programmato gli interventi con somma urgenza.Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l'operatività dell'acquedotto dalle 5 alle 18. E' stato predisposto un piano che, tramite le scorte accumulate nei serbatoi e le manovre in rete, mira a ridurre le interruzioni che seguiranno i seguenti orari:Tempio: da mezzogiorno alle 20Luras: dalle 7 alle 19Calangianus e Bortigiadas: le scorte nei serbatoi dovrebbero garantire l'erogazione. In serata potrebbero verificarsi cali di pressioneSarà operativo un servizio sostitutivo di autobotte durante gli orari di interruzione nei centri interessati. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.