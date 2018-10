Focolai di Febbre del Nilo nel parco Fausto Noce di Olbia, ecco l'ordinanza comunale

OGGETTO: Prescrizioni atte a frenare l’infestazione degli insetti vettori ed il propagarsi del virus West Nile Disease (WND) – Febbre del Nilo.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. L'Ats-Assl di Olbia conferma la presenza di casi di febbre del Nilo all'interno del Parco Fausto Noce. Nello specifco sono stati accertati focolai in acune specie di uccelli stanziali nella zona. Il comune di Olbia valutata la nota del servizio veterinario ha diramato un'ordinanza con diverse disposizioni al fine di contenere le possibile problematiche. Ecco l'ordinanz anella sua forma integrale.IL SINDACOVISTA la nota del Servizio Veterinario - Sanità Animale - della ATS - ASSL Olbia del 19/09/2018 avente ad oggetto “Notifica di malattia infettiva/trasmissibile”, con la quale viene confermata e segnalata la presenza di focolaio di West Nile Disease in alcuni Uccelli stanziali( sin antropici) in Loc. Campo fausto Noce Lat. 40.929217 Long.9.495460, nel Comune di Olbia;CONSIDERATO che la malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West Nile Disease, trasmesso all’uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di una zanzara infetta che funge da vettore, e che non si trasmette da persona a persona, o dal cavallo all’uomo;CONSIDERATO che le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere Culex (zanzara comune), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre settanta specie di uccelli;VISTO che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto in apparente, manifestandosi solo in alcuni casi con sintomatologia identica a quella dell’influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari ed articolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee;RITENUTO OPPORTUNO adottare misure comportamentali atte a controllare l’esposizione ai vettori del virus West Nile Disease, ovvero le zanzare comuni, mediante:• Applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d’aria, o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camice a maniche lunghe, soprattutto all’alba e al tramonto, vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore di acqua, quali ad esempio le ciotole d’acqua per gli animali;• Periodica disinfestazione.VISTO il Regolamento Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320;VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i.VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;VISTO il Decreto 03/06/2014 emanato dal Ministero della Salute;VISTA la Determinazione n. 1511 del 28/11/2016 emanata dalla Regione Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità;RAVVISATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara e pertanto anche su aree private, poiché tale insetto può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;Ordinanza del Sindaco N. 91 del 22/10/2018 Pagina 1 di 3ORDINAAl Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Olbia di porre in essere tutte le attività di propria competenza e le misure necessarie, al fine di un’accurata disinfestazione del territorio comunale con l’ausilio della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio.Alla cittadinanza per il periodo compreso tra il 22/10/2018 ed il 15/11/2018, e anche oltre nel caso del prolungarsi di condizioni climatiche/metereologiche :Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno degli appartamenti;Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;Di svuotare contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi etc. con cadenza settimanale;Di coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni, o fonti per l’irrigazione degli orti con strutture rigide (reti di plastica e zanzariere);Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10-20 mg per litro d’acqua;Di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta di acqua piovana presenti in giardini e cortili;Di provvedere a vuotare almeno una volta a settimana i porta fiori cimiteriali, avendo cura di gettare l’acqua nel terreno.IN PARTICOLARE ORDINAAlle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali poi gli accudisca, anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli copertura di silos plastici all’aperto o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici.Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione ed ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolari larvali e degli spazi verdi.Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolta idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).Coloro che per fini commerciali o altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d’auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno a propria cura:Ordinanza del Sindaco N. 91 del 22/10/2018 Pagina 2 di 3Disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai quindici giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d’acqua piovana;Eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di coperturamovimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere a una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.Qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all’effettuazione degli interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate.La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.Ne caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.DISPONELa trasmissione del presente provvedimento:Al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Olbia;Al Servizio Veterinario Sanità Animale della ATS - ASSL Olbia;Al Comando Polizia Municipale;Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ ufficio. Responsabile del Procedimento: Dott. Dino Ragaglia.Il Vicesindaco Angelo Cocciu