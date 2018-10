Via libera in commissione regionale all'Istituzione provincia del NordEst, Meloni:"Passo importante"

OLBIA. Questa mattina la commissione Autonomia del consiglio regionale ha approvato la proposta di legge istitutiva della provincia del Nord Est Sardegna ex Olbia-Tempio proposta dai consiglieri Giuseppe Meloni, Giuseppe Fasolino, Antonio Satta e Pierfranco Zanchetta.







Soddisfazione da parte del consigliere regionale del partito democratico Giuseppe Meloni che ha dichiarato: "E' un passo fondamentale prima dell'approdo del testo in aula per l'approvazione definitiva e diventare così finalmente legge. Sono molto soddisfatto e ringrazio in particolare i colleghi della Commissione, che hanno capito quanto sia forte la volontà di quella parte di Sardegna di autodeterminarsi istituzionalmente in Provincia". Ora, secondo l'iter, la legge andrà al consiglio delle Autonomie locali per il parere, per poi tornare in commissione per l'approvazione definitiva.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione