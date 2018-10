Nuovo contratto rete ferroviaria italiana, Marino (M5S): "Nuove opportunità per la Sardegna"

OLBIA. La realizzazione e dove già presente il completamento dei collegamenti tra i principali porti sardi, gli aeroporti di Olbia e Alghero con la rete ferroviaria; l'elettrificazione della dorsale ferroviaria; lo studio di fattibilità di una nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia. Sono le osservazioni che Nardo Marino, Movimento Cinque Stelle, ha voluto e fatto inserire nel parere della IX Commissione Trasporti della Camera sul contratto di programma 2017-2021 - parte Investimenti tra Stato e Rete Ferroviaria Italiana che è stato approvato oggi a grande maggioranza, sui contenuti, con la sola astensione dei commissari di Fratelli d'Italia.





"Il parere, per la prima volta -ha dichiarato Marino- arriva al Ministero dei Trasporti con una serie di indicazioni programmatiche precise individuate dalla Commissione di cui Rfi dovrà tenere conto. Il contratto, eredità della passata legislatura, relegava la Sardegna a Cenerentola della Regioni italiane.







Con le osservazioni presentate e approvate dai commissari, oggi, facciamo un primo passo verso la modernizzazione di una rete vetusta e verso l'intermodalità effettiva. L'elettrificazione della dorsale ci consentirà di chiudere l'era del diesel (altrove si sperimenta il treno a idrogeno) e di fare un passo avanti verso il futuro. Per la prima volta, inoltre, prende consistenza l'idea di collegare Nuoro e Olbia, al fine di eliminare l'isolamento di alcune aree e offrire nuove opportunità di mobilità e sviluppo turistico. Si tratta di indicazioni, in attesa di una auspicabile rimodulazione dei fondi, sulle quali manterrò massima attenzione, che consentiranno alla Regione, nel prossimo futuro, di chiedere investimenti a Rfi sul territorio sardo in base alle priorità individuate in materia di trasporto ferroviario e intermodalità.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È bene ricordare che il lavoro della commissione ha consentito di recuperare 7,5 miliardi di euro, bloccando opere sostanzialmente inutili".