A Olbia disposta chiusura del Parco Fausto Noce per tempesta di vento e pericolo caduta alberi

Il comune di Olbia ha appena diffuso un'rodinanza di chiusura per oggi e domani e del Parco Fausto Noce a causa del forte vento che potrebbe causare la caduta di alberi e rami. Un pericolo per i cittadini e i fruitori del Parco. Il bollettino della protezione civile parla di criticità ordinaria, gialla, per stasera e domani. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità proposte. Si registrano, nel frattempo, diversi interventi dei vigili del fuoco in tutta la città.