Barca a vela e gommoni affondati a Golfo Aranci, si contano i danni dopo la burrasca a 70 nodi

OLBIA. Quarantacinque nodi di media e oltre 70 nodi di raffiche di vento da sud/sud ovest sono stati registrati dalle stazioni meteomarine della Guardia Costiera a Golfo Aranci che oggi sta facendo la conta dei danni dopo la tempesta di ieri. Una barca a vela, gommoni, gozzi e diverse imbarcazioni di piccole dimensioni sono affondati dopo aver imbarcato acqua. Alcuni moli sono stato danneggiati e un paio di moduli affondati, con il materiale in polistirolo finito in acqua e sulle spiagge. Alcune ditte di recupero sono già in azione per rimuovere gli scafi. La fotografia del giorno racconta la furia della natura che ieri si è scaricata con tutta la sua potenza sulla costa della cittadina. Il picco è stato registrato intorno alle 16 e dopo un leggero calo il vento ha continuato a soffiare con intensità anche stanotte. Ma è grazie all’intervento della Guardia Costiera e della gente del posto che si è potuto evitare il peggio.







Il tenente di vascello, Angelo Filosa, comandante del Circomare di Golfo Aranci ha parlato di un evento eccezionale: “Golfo Aranci è particolarmente esposta a questo tipo di vento che ha raggiunto i 70 nodi sotto raffica e una media di 45 nodi, ma grazie alla collaborazione delle persone del posto ci siamo potuti muovere in sinergia e nel modo giusto. Ho autorizzato lo spostamento di molte delle imbarcazioni ormeggiate nei moli, anche molto grosse di 22 metri all’interno del porto. Già da sabato con le previsioni alla mano abbiamo diramato l’avviso di burrasca ai proprietari delle imbarcazioni e contattato i proprietari dei moli. Purtroppo alcuni dei proprietari sono di fuori e non hanno potuto provvedere. Ora stiamo cercando di far spostare le ultime imbarcazioni e controllare tutti i danni e il possibile inquinamento a mare e sulle spiagge. Per questo ho inviato alcuni uomini per fare un monitoraggio”. Il comandante ha poi predisposto il controllo degli ormeggi in porto dei traghetti e fino a quando non sarà ultimato non potrà attraccare il traghetto della Sardinia che già ieri è stato dirottato verso Olbia. Nel frattempo le previsioni per domani parlano di un nuovo arrivo di vento forte, questa volta da sud est che per angolazione non dovrebbe causare troppi problemi. L’attenzione resta comunque molto alta.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione