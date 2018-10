Domenica derby di Gallura Arzachena-Olbia, i bianchi a lavoro in vista del match

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

alla Basa per dare inizio alla settimana di lavoro che porterà i bianchi a fare visita, domenica 4 novembre alle ore 20.30, ai vicini di casa dell'Arzachena, reduci dal ko di misura subito sul campo del Cuneo.chi ha giocato domenica ha proseguito con un lavoro aerobico, mentre la restante parte con una serie di partitelle a tema. Tra questi anche Fabrizio Caligara, che ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo con i compagni.Il primo mattone è stato posto e domani si torna in campo per la classica doppia seduta del mercoledì. Si entra nel vivo della settimana, risoluti a continuare la corsa. Puntando dritto verso l'obiettivo più ambizioso.