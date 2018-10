I Giganti alle 20.30 scendono in campo contro Falco Vulcano per il Game 3 di Fiba Europe Cup

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per gli uomini di coach Esposito, che hanno una striscia aperta di cinque vittorie in regular season tra Coppa e campionato, si tratta di un match delicato soprattutto in vista delle trasferte che li attendono in chiusura di stagione regolare continentale. L’imperativo è vincere chiudendo il filotto di partite casalinghe con tre vittorie, difendendo il fortino di piazzale Segni.Nelle due stagioni successive il team magiaro ha centrato la finale scudetto cedendo però agli avversari. In panchina c’è coach Milas Konakov: il roster è stato costruito unendo giocatori americani e giocatori nazionali di esperienza. Nel quintetto c’è il play-guardia Julian Norfleet, classe 1991, coadiuvato da Ron Curry, guardia americana alla terza stagione da pro in Europa. Nello spot di ala l’ungherese Benedek Varadi mentre l’ala forte è Evan Bruinsma, che lo scorso anno ha vinto la Coppa d’Olanda con i colori del Donar Groningen: sotto le plance c’è Juvonte Reddic, vecchia conoscenza del campionato italiano che nella stagione 2014-2015 ha debuttato come professionista con la Vuelle Pesaro. In panchina ci sono giocatori nazionali d’esperienza e concretezza; dopo aver ceduto di misura nel Game 1 contro lo Szolnoki Olaj Falco Vulcano si è imposta con autorità nella sfida in casa contro i Leicester Riders (80-65).Promo nei Dinamo Store. È partita la speciale promo di Halloween: fino a sabato 3 novembre approfitta degli sconti dedicati sugli articoli nei Dinamo Store dell’isola. “Segui la zucca” e rendi unica la tua passione nei Dinamo Store di Sassari e Alghero e nel corner di Cagliari, in viale Bonaria 33. www.dinamostore.it Per celebrare il restyling del sito di e-commerce speciale sconto del 15% sulla linea di abbigliamento ufficiale 2018-2019 nel rinnovato negozio virtuale biancoblu. La promozione scadrà questa sera alle 23.59.Baby parking. In funzione per tutte le gare di campionato e coppa il Baby Parking, servizio disponibile a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Costo di 6 euro: info e pagamento quota presso il Dinamo Store di via Nenni, di fronte al PalaSerradimigni (tel. 079 280068). Corner Food&Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Dinamo Store. Il Dinamo Store è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, 10-13 e 16:30-20. Nei giorni delle partite casalinghe, l’apertura si prolunga fino all’orario di inizio della partita e per la mezz’ora successiva al termine.Apertura dei cancelli alle 19.30.