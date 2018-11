Scontro frontale tra due auto a La Maddalena: 5 feriti, uno dei quali elitrasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa notte a La Maddalena due auto sono entrate in collisione frontalmente e i cinque occupanti sono finiti al pronto soccorso. Uno dei feriti, in codice giallo, è stato trasportato con il servizio di elisoccorso all'ospedale di Olbia. L'episodio si è verificato nella notte, intorno alle 3, in via Ammiraglio Mirabello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento dell'Isola con la squadra 11a, gli uomini dell'Arma e gli operatori del 118.