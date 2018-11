Censimento in corso della popolazione e delle abitazioni a Olbia, il sindaco chiede collaborazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

– Il censimento da decennale è diventato annuale e fornisce i dati di base per intervenire efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni delle famiglie, programmare e gestire i servizi sul territorio. È davvero importante che i concittadini collaborino in questo importante processo». La rilevazione si svolge in parte sul web e in parte attraverso i rilevatori. Nel comune di Olbia viene censito ogni anno un campione di circa 2 mila famiglie individuato dall’Istat, per un totale di 3.500 persone. La Legge prevede un obbligo di partecipazione attiva dei cittadini, i quali sono tenuti a fornire i dati richiesti, che restano anonimi. Le informazioni sono infatti trattate nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali e non è possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati.Oltre ai rilevatori sul campo, il Comune di Olbia mette a disposizione una squadra di operatori, che possono fornire chiarimenti ed aiutare le famiglie nella compilazione del questionario, presso la Sede Comunale “Scolastico”, ingresso da Corso Umberto n. 25, Ufficio di Statistica, tel. 0789 / 52265-52266-52141-52019; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12; lunedì e mercoledì ore 16-18. Ufficio Elettorale, tel. 0789 / 52216 - 52256 – 52257; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12; lunedì e mercoledì ore 16-18. Sede Comunale “Scolastico”, ingresso da Via Giuseppe Garibaldi n. 49, Ufficio Anagrafe, tel. 0789 / 52140-52126-52212, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12; lunedì e mercoledì ore 15.30-17.30. Sede Comunale via Dante n. 1, Ufficio Polifunzionale, tel. 0789 / 24800, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12; lunedì e mercoledì ore 16-18.