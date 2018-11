Migliaia di persone a Olbia per S’Iscuru: grande successo per il parco horror a cielo aperto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Una turba di piccoli mostri ha preso d’assalto la città per due giorni. Diavoli, vampiri, assassini e zombie sotto il metro e mezzo hanno invaso le vie del centro di Olbia sia martedì 30 ottobre, sia mercoledi, 31 ottobre, giorno di Halloween. Sono stati infatti i bambini e i ragazzini i grandi protagonisti della seconda edizione della manifestazione S’Iscuru - l’Halloween in salsa olbiese - che si è rivelata un successo strepitoso. “Sono molto contento del risultato ottenuto anche quest’anno – ha commentato Marco Balata, assessore al Turismo del Comune di Olbia – è stato un grande successo. I locali del centro erano pieni, fino a tarda sera. C’erano tantissimi bambini, per cui è chiaro che la manifestazione ha convinto, ed è stata adottata, in primis dalle famiglie olbiesi. Ma ho visto anche diversi turisti, soprattutto francesi. Anch’essi mascherati. È un fatto importante, perché ricorderanno con gioia e divertimento questa vacanza olbiese, pur avendo scelto un periodo non estivo”. Secondo Balata, S’Iscuru è destinata a crescere. L’edizione 2019 richiamerà ancora più gente: “Con la dovuta promozione, può diventare un punto di riferimento non solo per la Gallura e per la Sardegna, ma anche per il turista nazionale e internazionale. Dovremo programmare e promuovere S’Iscuru 2019 con largo anticipo e lavorare in sinergia con gli albergatori, i commercianti e tutti coloro che fanno parte del sistema turistico. Peraltro, questo vale per tutti gli eventi più importanti di Olbia, non solo per S’Iscuru”. Gli spettacoli davanti al Municipio, la parata, gli artisti itineranti, dalla radice di Corso Umberto fino a piazza mercato hanno creato un fiume umano di allegria e di gente festante. Nonostante il meteo non proprio favorevole, l’atmosfera che ha avvolto S’Iscuru è stata perfetta: tutti i personaggi e le installazioni macabre sono stati fotografati e condivisi sui social, lo spirito della festa è stato vissuto e condiviso con la massima allegria. Anche quest’anno, la Zona Rossa è stata letteralmente presa d’assalto, la stretta e claustrofobica via Olbia si è confermata lo scenario perfetto per agguati e incontri spaventosi con i vari Jason, Michael Myers, It, Freddie Kruger e mille altri. L’edizione 2018 di S’Iscuru è stata resa possibile grazie all’amministrazione comunale che ha sostenuto l’evento: gli organizzatori Centro Musica e All Me Connection pertanto ringraziano il sindaco, Settimo Nizzi, gli assessori Marco Balata e Sabrina Serra, tutti i rappresentanti delle istituzioni. Un forte sostegno all’evento è arrivato anche dalla Confcommercio e dai commercianti del centro storico, che hanno ospitato per alcune settimane la mascotte di S’Iscuru, ossia lo scheletro Amleto. Inoltre, tante vetrine sono state addobbate a tema, anche autonomamente. Un contributo fondamentale è stato dato anche dai ragazzi del liceo artistico De André: grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno collaborato alla realizzazione di molte installazioni.