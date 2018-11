Allerta meteo arancione in Gallura, l'assessore Spano invita la popolazione alla prudenza

Per quel che riguarda gli effetti al suolo - ovvero eventuali smottamenti, frane, allagamenti - è in vigore fino a tutta le giornata di domani l'avviso di criticità moderata (arancione) per rischio idrogeologico sulle zone di Gallura, Flumendosa-Flumineddu, Campiano ed Iglesiente. Nelle zone di Logudoro, Tirso, Montevecchio-Pischilappiu la criticità è invece ordinaria (gialla). Sempre criticità ordinaria (codice giallo), in tutta la Sardegna, per rischio idraulico.

richiama la popolazione dei territori interessati dai fenomeni di maltempo alla prudenza e ad attenersi alle norme di comportamento specifiche. "Nelle prossime ore sono attesi episodi localizzati anche di forte intensità, e fenomeni che da Sud-Est interesseranno anche il Nord e la parte occidentale della Sardegna. Tutto il sistema di protezione civile regionale è allertato con le dovute procedure e sono continue le interlocuzioni con il sistema nazionale a cui fanno riferimento tutte le regioni in stato di Allerta. Non ci stanchiamo di ricordare a tutti - conclude Spano - di essere massimamente prudenti, di osservare le misure precauzionali e di consultare gli aggiornamenti costantemente pubblicati sul sito della Protezione civile."AVVERTENZE:In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:goo.gl/n8aSP6Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti indirizzi web:goo.gl/XmCkKwgoo.gl/Wgwn8i